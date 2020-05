Fase 2:in Valle d'Aosta via libera a tennis e sport montagna

Sarà presentata martedì pomeriggio in conferenza stampa la nuova ordinanza del presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che amplierà le attività praticabili nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. In dettaglio sarà concesso di praticare sport individuali come il tennis o il tiro con l'arco (senza l'utilizzo degli spogliatoi), ma anche attività sportive di montagna. Restano per ora chiusi palestre e impianti sportivi. L'ordinanza permetterà di tornare al lavoro a professionisti come le guide alpine e gli accompagnatori naturalistici (sia a piedi sia in mountain bike). Inoltre sarà consentito di riprendere l'attività nei piccoli laboratori artigianali.