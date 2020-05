Fase 2: dal 18 maggio riaprono negozi e ristoranti in Vda

Si va verso la riapertura dal 18 maggio del commercio al dettaglio ma anche di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti in Valle d'Aosta. E' quanto emerso dalla riunione dei Governatori con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, nella quale il Governo ha accolto le richieste di "autonomia" delle Regioni. Le riaperture - come precisa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin - avverranno "previo confronto con lo Stato". Nei prossimi giorni saranno emesse le linee guida dei vari settori che indicheranno le modalità per riaprire in modo da garantire la sicurezza. Il Governo avrà la possibilità di intervenire in caso di aumento dei contagi.