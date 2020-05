Tra contagi e regole, la vita nella comunità psichiatrica

di Thierry Pronesti

La vita ai tempi del coronavirus in una comunità psichiatrica? "Gli ospiti hanno dato una risposta che non mi sarei mai aspettata, forse sono molto più bravi di alcune persone che si vedono fuori. Non è che la cosa li abbia sconvolti più di tanto". Parola della direttrice di una struttura residenziale che, in un momento clou dell'epidemia, ad aprile, ha vissuto una situazione "piuttosto anomala": nella Maison Mont Fallére di Sarre, oasi di pace in mezzo alla natura sulla collina che domina Aosta, in appena otto giorni sono guariti dal Covid-19 22 utenti e due consulenti esterni. "La situazione - prosegue - mi ha lasciata perplessa, l'ho trovata piuttosto anomala" anche per il fatto che tra i 23 dipendenti nessuno risultava contagiato nonostante l'alto numero di positivi tra gli assistiti. "Ecco perché - aggiunge - probabilmente sono stati celeri nel ripetere gli esami".

Dopo l'esito del primo tampone, a metà aprile, per gli operatori a contatto con gli ospiti risultati positivi la quotidianità si era fatta più difficile. Se già normalmente indossano mascherine e guanti, in quei casi "il personale ha dovuto lavorare con la divisa, il sovracamice, gli occhiali, i doppi guanti e i calzari". In un contesto simile la gestione degli utenti psichiatrici può diventare una faccenda ancora più delicata.

"Sanno - sottolinea Dilva Rollandin - che c'è questa pandemia, che occorre seguire delle regole, che bisogna indossare la mascherina, che non si può uscire. Però direi che l'hanno accettato. E' chiaro che ciò comporta un carico di lavoro forse maggiore per il personale, perché bisogna comunque fare delle attività che non possono essere svolte fuori. Il lavoro diventa diverso, si fanno dei laboratori, si fanno degli incontri". Ma soprattutto "bisogna mantenere le distanze, cosa che con i pazienti psichiatrici è abbastanza difficile da fare. Perché tendono a venire vicino quando vogliono parlare, fanno fatica a non avvicinarsi. Però quando escono per fare il perimetro attorno alla comunità, perché possono uscire in 'individuale' accompagnati da un operatore, lì mantengono la distanza". Che non è poca cosa, a guardare le folle viste in quest'inizio di fase due in alcune parti d'Italia.