Fase 2: annullata Foire d'Eté

(ANSA) - AOSTA, 08 MAG - A causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus la Giunta regionale ha deciso di annullare la 52/a edizione della Foire d'été, in programma nel centro di Aosta il prossimo primo agosto e la 22/a edizione dell'Atélier des Métiers (30 luglio- 2 agosto). Le manifestazioni sono state rinviate al 2021. La 67/a Mostra-concorso dell'artigianato si svolgerà, ma non ci sarà la mostra allestita in piazza Chanoux.

Le opere saranno esposte su Internet. (ANSA).