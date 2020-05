Fase 2: a Usl servono 19 mln in più per gestione emergenza

All'Usl della Valle d'Aosta sono necessari circa 19 milioni aggiuntivi per la gestione dell'emergenza coronavirus fino alla fine dell'anno. Il dato è emerso oggi nel corso dell'audizione dei vertici dell'azienda sanitaria in quinta commissione consiliare 'Servizi sociali'. I ricavi straordinari ammontano a circa 4,5 milioni, di cui 1,5 milioni di donazioni da parte di fondazioni, imprese, enti, associazioni e privati cittadini e 2,9 milioni attesi dal Ministero della salute.

"Non considerando gli investimenti, abbiamo una prospettiva di incremento dei costi di gestione legati all'emergenza - spiega il commissario dell'Usl, Angelo Pescarmona - per comprare dpi, per pagare i dipendenti assunti a livello straordinario, le indennità covid che probabilmente nasceranno dalla legge regionale o altre provvidenze per i dipendenti, questa previsione può essere di meno o di più in base agli indirizzi che ci darà la Regione".