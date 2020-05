Droga: in auto con cocaina ed eroina, arrestato dai Cc

(ANSA) - AOSTA, 08 MAG - Un cinquantenne italiano residente in bassa Valle è stato arrestato oggi per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato in auto lungo la strada statale 26 dai carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent per un controllo ed è stato trovato in possesso di circa 15 dosi tra eroina e cocaina. In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip del tribunale di Aosta, è stato posto ai domiciliari. (ANSA).