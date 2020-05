Coronavirus: 191 volontari Cri in campo per emergenza

(ANSA) - AOSTA, 08 MAG - Sono 191 i volontari della Croce rossa della Valle d'Aosta che hanno prestato servizio per l'emergenza sanitaria del coronavirus per un totale di più di 24 mila ore di servizio e di oltre 42 mila chilometri percorsi. I dati sono stati forniti oggi dai vertici dell'associazione nel corso di una conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata mondale della Croce rossa e Mezzaluna rossa. Le attività in corso sono di tipo sia sanitario (in convenzione con l'Usl) che di assistenza sociale, come la consegna a domicilio di farmaci e di generi alimentari a soggetti a rischio. Inoltre la Croce rossa ha assistito i residenti del comune di Pontey durante il periodo di istituzione della zona rossa.

"La Croce Rossa ha operato condividendo scelte e decisioni con l'intero sistema di volontariato valdostano, che ha dato segno di elevato senso civico e morale", ha detto il presidente del Comitato Regionale Paolo Sinisi intervenuto assieme ai presidenti dei comintati di Aosta (Renato Malesan) e di Saint-Vincent (Davide Dellea). Un plauso all'attività della locale Croce rossa è giunto anche dall'assessore alla sanità e politiche sociali Mauro Baccega: "Il Comitato regionale della Valle d'Aosta della Croce Rossa - ha commentato - si è distinto per i grandi sforzi profusi a fianco della Regione, degli Enti locali e dell'Azienda Sanitaria USL. Le attività compiute dai volontari sono state tantissime e proseguono tutt'ora, sempre con professionalità e grande sensibilità". (ANSA).