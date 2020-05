Fase 2: sindacati, Casinò sia pronto a ripartire in sicurezza

"Quando ci sarà il via libera del Governo, il Casinò di Saint-Vincent sia subito pronto a ripartire in sicurezza". E' quanto hanno chiesto oggi i sindacati all'amministratore unico della casa da gioco Filippo Rolando in una video conferenza organizzata per fare il punto della situazione sullo stato dell'azienda, ferma da inizio marzo e con il personale in cassa integrazione.

"Sotto il profilo del concordato abbiamo ricevuto rassicurazioni - ha riferito Claudio Albertinelli (Savt) - ci sono le condizioni per reggere, le norme consentono uno slittamento di 6 mesi, è chiaro che prima o poi devono tornare dei flussi di cassa". Nei prossimi giorni sarà al lavoro il neo-costituito comitato di sicurezza che dovrà definire il protocollo sanitario in vista della riapertura.