Festa Europa:Europe Direct promuove live chat per studenti

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - Il Centro Europe Direct Vallée d'Aoste, in collaborazione con l'Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e la Sovraintendenza agli Studi, aderisce alla live chat dal titolo Festa dell'Europa. Scuole d'Italia, percorsi d'Europa, in programma domani giovedì 7 maggio alle 11 e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Gli insegnanti sono invitati a iscrivere le proprie classi all'appuntamento incentrato sulle tappe principali che hanno caratterizzato la storia dell'Unione europea, a partire dalla Dichiarazione Schuman del 1950, di cui quest'anno ricorrono i 70 anni, fino ai giorni nostri.

L'iniziativa è organizzata dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Dipartimento per le Politiche europee e dal Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Skuola.net. (ANSA).