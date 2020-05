Fase 2: torna ad Aosta Lo Tsaven, agri-mercato Coldiretti

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - Con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, torna domenica prossima 10 maggio, in piazza Chanoux, ad Aosta, Lo Tsaven, l'agrimercato di Coldiretti-Campagna Amica. Saranno presenti oltre 16 produttori valdostani, dalle ore 9 alle 14: dall'ortofrutta, ai formaggi, dalla fontina ai prodotti da forno senza dimenticare il miele e i suoi derivati, le conserve, le marmellate e i succhi di frutta.

Per celebrare la ripresa dell'attività, in collaborazione con Donne Impresa e con Coldiretti Giovani Impresa, sarà anche promossa un'iniziativa benefica di raccolta fondi per le famiglie in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Saranno distribuite, fino ad esaurimento scorte, delle piantine di basilico aromatico e di nasturzio. Verrà richiesta un'offerta minima di 5 euro. (ANSA).