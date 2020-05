Fase 2: drone su area verde Gressan, controlli carabinieri

Proseguono i controlli dei carabinieri del Gruppo Aosta per il rispetto del Dpcm del 26 aprile scorso, con cui il premier Conte ha dato il via alla 'fase due'. Nel pomeriggio di martedì 5 maggio una pattuglia ha sorvegliato con un drone l'area verde di Les Iles, chiusa al pubblico dal sindaco di Gressan, Michel Martinet, per la mancanza "del personale necessario per garantire i controlli previsti", in particolare riguardo alla regolamentazione dell'"accesso".

Il Dpcm dispone, tra l'altro, la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per questo i carabinieri hanno allontanato una donna che stava facendo giocare un bimbo nella struttura dedicata ai più piccoli che si trova proprio nell'area verde.

I militari hanno inoltre sanzionato quattro giovani sorpresi a Morgex mentre consumavano un caffè su un tavolino fuori da un bar.