Fase 2: Demoskopika, a rischio in Vda 900 posti nel turismo

In Valle d'Aosta sono 172 le imprese e 900 i posti di lavoro a rischio nel settore turistico a causa delle conseguenza dell'emergenza coronavirus. Lo rivela un'indagine condotta da Demoskopika secondo cui in Italia sono oltre 40.000 le imprese turistiche in Italia che rischiano il default. "Una rallentata uscita dall'emergenza sanitaria del Covid-19 accompagnata da un tardivo innesto di liquidità nel sistema economico - si legge in una nota - alimenterebbe la perdita di solidità finanziaria rendendo molto complicata la copertura delle insolvenze". Dal punto di vista occupazionale un addetto del settore turismo su 10 potrebbe restare senza occupazione. Nel primo trimestre 2020 in Valle d'Aosta sono nate 17 nuove imprese turistiche e 38 hanno chiuso, con un saldo negativo di 21.