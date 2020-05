Fase 2: al via contributi per studenti

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - Si aprono oggi, alle 12, i termini per la presentazione delle domande per il contributo destinato agli studenti universitari a sostegno degli affitti. La misura, che rientra tra le iniziative anti-crisi per l'emergenza coronavirus approvate dal Consiglio regionale, consiste in un bonus di 200 euro al mese per marzo e aprile. Possono richiederlo gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati in strutture collettive pubbliche o private.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, registrandosi all'indirizzo internet https://misurecovid19.regione.vda.it. E' anche disponibile un portale informativo riguardante tutte le misure di aiuto all'indirizzo www.ohmyjob.it. (ANSA).