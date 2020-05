Fase 2: Lanièce, settore turistico resta tra più danneggiati

"Il settore turistico resta tra i più danneggiati e bisognosi di sostegno". Lo ha ribadito il senatore valdostano Albert Laniéce, vicepresidente del gruppo per le Autonomie, in Decima Commissione (Industria, commercio, turismo) durante l'audizione del Ministro Dario Franceschini, presentando alcune richieste: "Bisogna sospendere qualsiasi forma di adempimento tributario, i versamenti dei contributi previdenziali, le assicurazioni e ogni forma di contenzioso con il fisco. Allo stesso tempo vanno sostenute quelle imprese che operano in regime di locazione e salvaguardati i lavoratori stagionali che hanno esaurito la durata della Naspi, anche attraverso l'introduzione di incentivi fiscali per quelle imprese che procederanno con la loro riassunzione". "E' importante - ha proseguito - anche una proroga sugli adempimenti relativi alla messa in sicurezza delle strutture, a cominciare da quelle anti-incendio, perché è evidente che oggi le imprese non hanno quella disponibilità economica per farvi fronte. Così come occorre sostenere le imprese che presentavano problemi dal punto di vista creditizio, perché sono quelle in maggiori difficoltà".

"Con il Ministro - conclude Lanièce - abbiamo parlato anche della prossima stagione: bene la proposta di un bonus vacanze per le famiglie italiane, ma occorre portare avanti anche il progetto europeo dei passaporti salva-vacanze per garantire un minimo di mobilità tra i paesi europei, tema essenziale per un territorio di confine come il nostro. Il turismo è un settore centrale dell'economia della nostra regione, merita grande attenzione e sostegno, a cominciare da un piano di regole certe per favorire la riapertura delle strutture e di tutte quelle attività che ruotano attorno al mercato turistico".