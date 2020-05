Fase 2: completate procedure cassa integrazione in deroga

"Tutte le istruttorie per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sono concluse. Entro domani il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione provvederà ad approvare gli ultimi provvedimenti dirigenziali e a comunicare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale i relativi dati delle domande completate, affinché la liquidazione consenta ai lavoratori valdostani di affrontare con un maggior grado di serenità questo momento di grave crisi economica". Lo comunica l'assessorato regionale delle Politiche del lavoro e Inclusione sociale. "Abbiamo concluso il nostro lavoro - afferma l'assessore Luigi Bertschy - e ora mi auguro che anche l'Inps riesca a concludere rapidamente il suo, al fine di dare le risposte che i lavoratori attendono. Sono soddisfatto per la risposta data dalla struttura amministrativa che si è dedicata all'istruttoria delle istanze, presentate da aziende e consulenti e totalmente elaborate a cura dei nostri uffici, resa più complessa dalla modalità di smartworking e dalla difficoltà legata alle situazione particolare in cui si trova l'intero sistema economico regionale". "L'attenzione è ora rivolta - conclude - al probabile rifinanziamento della Cassa in Deroga. Incontreremo a breve i Consulenti del Lavoro per analizzare lavoro svolto in questa prima fase e per verificare come affinare e semplificare ancora l'utilizzo della piattaforma".