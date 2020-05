Accoltellamento in strada, carcere per arrestato

(ANSA) - AOSTA, 05 MAG - Il gip di Aosta ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Michel Noussan Gex, il trentunenne aostano arrestato nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile per tentato omicidio con l'accusa di aver accoltellato un trentanovenne in strada. Assistito dall'avvocato Michel Milliery, durante l'udienza di convalida di sabato scorso davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della questura di Aosta, quando una lite tra i due nel quartiere Dora era degenerata, Noussan Gex aveva estratto un coltello tipo Opinel ferendo il contendente all'addome, a un braccio e alla testa. Trasportati al pronto soccorso del Parini, non erano risultati in gravi condizioni.

Sul posto era intervenuto per primo un operatore della polizia stradale di Courmayeur, libero dal servizio, che aveva bloccato e disarmato il trentunenne. In suo aiuto era arrivato un altro poliziotto che abita in zona e quindi la volante della questura.

Il fascicolo è affidato al pm Francesco Pizzato. (ANSA).