Musei: Mav lancia sui social concorso perforMAV

(ANSA) - AOSTA, 04 MAG - Un concorso per reinterpretare in maniera divertente una delle opere del Museo dell'artigianato valdostano (Mav): è perforMAV, l'ultima proposta dell'istituzione culturale con sede a Fenis, chiusa al pubblico, ma aperta a iniziative 'virtuali'.

Ogni settimana tramite i profili facebook e instagram (@lartisana.vda) saranno pubblicate tre immagini di opere del museo. Il pubblico dovrà sceglierne una, interpretarla e poi inviare l'immagine all'indirizzo museo@lartisana.vda.it entro il giovedì. Il giorno successivo le immagini pervenute saranno pubblicate sui social per essere votate. Quella che otterrà il maggiore gradimento si aggiudicherà in premio l'ingresso gratuito al museo oppure un ingresso in falegnameria didattica a scelta. (ANSA).