Frane: due smottamenti su strada Val Veny

(ANSA) - AOSTA, 04 MAG - Due smottamenti di terreno hanno interessato una porzione di versante sotto la strada della Val Veny, nei pressi dei primi tornati che portano verso Notre-Dame de la Guérison, a Courmayeur.

"La strada per la Val Veny attualmente è ancora chiusa - precisa l'amministrazione comunale - e non aperta al traffico, per permettere i lavori di manutenzione del periodo. L'ordinanza emanata ieri invece riapriva ai pedoni e veicoli autorizzati il solo tratto della Brenva".

Sono in corso i sopralluoghi dei tecnici comunali e dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Courmayeur, Marco Vagliasindi. "Gli smottamenti sono stati causati dall'acqua che in questi giorni è caduta per le precipitazioni e che ha saturato questa porzione di versante", fa sapere il Comune.

Ora "si stanno predisponendo gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto interessato dai due smottamenti odierni e nel pomeriggio si attende il geologo regionale per una valutazione dell'evento, che comunque non ha interessato in modo significativo la strada principale, ma solo il versante di terreno subito adiacente". (ANSA).