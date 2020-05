Ambiente: dal 9 maggio scatta stagione pesca sportiva

L'Assessore regionale all'Ambiente, Albert Chatrian, ha firmato il decreto che dà il via libera, a partire da sabato 9 maggio, all'attività di pesca nelle acque libere e nelle riserve a gestione privata nel territorio regionale. Tale attività dovrà essere svolta in osservanza delle misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza epidemiologica.

"Nel momento della ripartenza - commenta Chatrian - ci è sembrato giusto inserire tra le attività consentite anche la pesca che, pur coinvolgendo un gran numero di persone tra i valdostani, meglio rappresenta le caratteristiche delle misure che si devono osservare nella gestione del distanziamento delle persone. E' infatti uno sport praticato per lo più da soli e in contesti dove non vi è possibilità di assembramenti". "Ci è sembrato inoltre importante - ha aggiunto - far riappropriare i valdostani del 'contesto natura' che caratterizza il nostro territorio regionale. In questo momento un riavvicinamento con l'ambiente è sicuramente importante anche per affrontare con maggiore serenità la ripartenza ad una quotidianità che dobbiamo reimparare a vivere. E in questa fase, come quelle che verranno per impostare una convivenza con la presenza del virus, riteniamo che le Regioni debbano intervenire per ritagliare gli interventi a seconda delle proprie peculiarità".