Fase 2: Chatrian, a breve apertura stagione pesca

"Nei prossimi giorni firmerò il decreto che consentirà l'apertura della stagione della pesca in Valle d'Aosta. E' un provvedimento che interessa circa 1.000 pescatori". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, durante la conferenza stampa per presentare la Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. "In un momento di difficoltà - ha aggiunto - credo che un po' di attività motoria e la possibilità di uscire di casa sia utile, naturalmente seguendo le regole di distanza e di sicurezza".