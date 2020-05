Fase 2: Legambiente, è occasione imperdibile

La Fase 2 "è un'occasione imperdibile: la sfida della riorganizzazione del trasporto pubblico e dell'incentivazione della mobilità dolce è solo uno degli aspetti, settori come l'edilizia, il turismo, l'agricoltura possono essere al centro di profonde innovazioni, in direzione della sostenibilità ambientale, e di un rilancio forte della Valle d'Aosta, come modello avanzato di riconversione ecologica delle attività economiche". Lo sostiene Legambiente Valle d'Aosta "con l'approssimarsi della progressiva uscita dal lockdown".

"Lo stesso Consiglio Regionale ha approvato atti di indirizzo - prosegue Legambiente - che impegnano l'amministrazione ad imboccare la strada della sostenibilità, dare concretezza a queste mozioni di principio sarebbe una vera novità. Molte proposte già esistono. L'edilizia trarrebbe notevole slancio da un rafforzamento degli incentivi per la ristrutturazione degli edifici in vista di un risparmio energetico. Anche un piano di abbattimento/ricostruzione di molte abitazioni realizzate nei primi decenni del Dopoguerra, energivore e difficilmente ristrutturabili, darebbe un contributo significativo alla ripresa del settore. Agricoltura e zootecnia dovrebbero puntare più decisamente sul rafforzamento e l'ampliamento delle filiere di eccellenza alimentare, mettendo al centro le piccole e medie aziende, l'uscita graduale dall'uso della chimica in agricoltura, il legame con il turismo dolce. La ripartenza del settore turistico avverrà potenziando l'offerta dell'approccio slow e puntando sull'allungamento della stagione estiva, come indicano molti analisti del settore. La Valle d'Aosta può ora potenziare la sua offerta, diffondendo la presenza turistica sul territorio, mettendo in rete, accanto ai luoghi per cui siamo famosi, gli innumerevoli angoli ancora sconosciuti e contribuendo alla rinascita della media e bassa montagna e contrastandone lo spopolamento".