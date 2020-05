Coronavirus: zero positivi a Pontey, paese focolaio Vda

Scende a zero il numero di casi positivi tra i residenti di Pontey, considerato uno dei principali focolai del Coronavirus in Valle d'Aosta. Il sindaco Rudy Tillier ha firmato oggi due ordinanze di revoca dell'isolamento per dichiarata guarigione da Covid 19 "che portano a zero i positivi in paese". "Al momento - prosegue Tillier - rimangono tre persone in isolamento di cui una in attesa di tampone. Il numero massimo di positivi raggiunti nelle scorse settimane é stato di 15".

Nella microcomunità di Pontey sono stati dichiarati guariti 24 pazienti e altri otto sono in via di guarigione (in attesa del secondo tampone negativo). Restando nella zona del Monte Cervino, nella microcomunità di Valtournenche ci sono 12 pazienti guariti e quattro in via di guarigione.