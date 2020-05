1 maggio: struttura Covid al lavoro su bonus famiglie

"Oggi primo maggio tutto lo staff regionale della struttura 'Emergenza Covid-19' è impegnato per esaminare le domande del 'Bonus a favore dei soggetti con figli' e per far partire, il prima possibile, le altre misure". Lo scrive in un tweet l'amministrazione regionale valdostana. Sono centinaia le domande pervenute in pochi giorni. La prossima settimana è annunciata l'emanazione di vari sostegni a favore di lavoratori, imprese e famiglie in Valle d'Aosta, come previsto dalle misure approvate dal Consiglio Valle.