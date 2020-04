Fase 2: Italia Viva Vda, Autonomia speciale per ripartire

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - "E' tempo di farci forti della nostra autonomia speciale e della necessità di adattare norme nazionali ad un territorio così particolare come quello valdostano. Se il Presidente del Consiglio va avanti con i Dpcm, la cui costituzionalità è stata messa in dubbio dalla attuale Presidente dalla Corte costituzionale, nonché da più suoi predecessori, la Valle d'Aosta deve rivendicare il diritto di attuarlo nei modi più consoni alla propria specificità". Lo scrivono in una nota i coordinatori di Italia Viva in Valle d'Aosta, Anita Mombelloni e Giovanni Sandri.

"Con le prescrizioni del documento tecnico dell'Inail - proseguono - è urgente avviare la ripresa delle attività economiche professionali nella nostra regione, dal commercio al dettaglio alle attività di cura della persona, come i parrucchieri, già dal 4 maggio. Ed è anche tempo di riaprire le attività escursionistiche sul territorio nei limiti del distanziamento fisico e delle eventuali protezioni individuali. E' inoltre necessario studiare modalità e criticità della riapertura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di essere pronti a settembre, ma per alcune tipologie potrebbero configurarsi le condizioni di un riavvio più precoce". (ANSA).