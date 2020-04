Fase 2: il 4 maggio apre pista ciclabile VéloDoire

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - Con la fine del lockdown riaprirà la pista ciclo-pedonale VéloDoire che attraversa alcuni comuni dell'Unité Mont-Émilius. A partire da lunedì 4 maggio si potrà accedere al percorso, purché assicurati per la responsabilità civile verso terzi. Il regolamento è disponibile sul sito dell'Unité, nella sezione dell'Albo pretorio. "Si tratta di una serie di regole di buon senso per la sicurezza di sé e degli altri - precisa il presidente dell'Unité, Michel Martinet - e anche di un modo per tutelare gli amministratori da richieste risarcitorie per lo più immotivate ma origine di lunghe trafile giudiziarie".

Rimarranno ancora chiuse le aree verdi e sportive del territorio. "I Comuni non dispongono del personale necessario per garantire i controlli previsti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri", spiega ancora Martinet. (ANSA).