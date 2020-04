Coronavirus: Valle d'Aosta utilizzerà volontari Task force Protezione civile

Anche la Valle d'Aosta potrà attingere a nuovi medici, infermieri e Oss tramite la task force di volontari della Protezione civile nazionale. E' quanto è emerso ieri nel corso di una video conferenza cui ha partecipato il presidente della Regione Renzo Testolin, assieme agli altri presidenti di Regione, con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, con il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e con il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. In una riunione successiva i governatori hanno incontrato anche il ministro della Salute Roberto Speranza.