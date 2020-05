1 maggio: presidente Vda, riflettere su valore e dignità

"La Festa del lavoro, quest'anno, è un momento particolare di profonda riflessione collettiva sul valore assoluto e la dignità che il lavoro garantisce alle persone. Il momento che stiamo vivendo è difficile e molto confuso. A causa delle incertezze sui tempi di ripresa di tutte le attività non possiamo vivere con la giusta serenità un giorno che abitualmente è di festa e di riconoscenza per coloro che si sono spesi con passione e serietà nella loro professione". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, alla vigilia della Festa del lavoro.

"Oggi siamo a riconoscere un pensiero ed un ringraziamento particolare - aggiunge - a tutti quei lavoratori che in questi mesi hanno assistito tutta la popolazione nel percorso sanitario e nella profonda crisi che ci ha toccati e un pensiero di solidarietà verso tutte quelle categorie di lavoratori che non hanno ancora potuto riprendere la loro attività".