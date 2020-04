Turismo: Courmayeur lancia nuova campagna emozionale

Un "viaggio immersivo e sensoriale tra i suoi luoghi e le sue vette": Courmayeur lancia la nuova campagna emozionale, intitolata "Reborning Courmayeur" ovvero "rinascere, un messaggio di positività, di speranza e di stimolo verso la ripresa di un turismo Made in Italy". Al centro dell'iniziativa c'è un video di trenta secondi - realizzato da Indiana Production con il supporto di Mmm Group - che "vuole trasmettere quel senso di rinnovata fiducia nel futuro, un messaggio per far sognare tutti coloro che conoscono bene la località di Courmayeur e anche i curiosi che la scoprono per la prima volta.



"Abbiamo lanciato oggi la nuova campagna digital e web di Courmayeur - dichiara Lucio Furlani, Presidente del Csc Courmayeur Mont Blanc - che racconta e racchiude l'Abc della località: Ambiente, benessere e cultura. Il primo video della campagna vuole trasmettere un chiaro messaggio di positività nei confronti del futuro. Abbiamo voluto raccontare la località in tutte le sue bellezze, ricordando agli amanti di Courmayeur, e a chi la scoprirà attraverso questo video, che le montagne e la meraviglia della cittadina ai piedi del Monte Bianco non sono immobili e saranno pronte ad accogliere i visitatori appena sarà possibile. Stiamo lavorando, inoltre, in un'ottica di sinergia con tutti gli operatori di interesse del territorio. Il valore di Courmayeur è proprio questo".