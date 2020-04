Fase 2:associazioni e Regione al lavoro su protocolli sanità

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - Albergatori, commercianti e artigiani al lavoro sui protocolli sanitari di sicurezza da adottare in vista della riapertura, dopo l'emergenza coronavirus. L'assessorato regionale alla sanità ha avviato una serie di incontri tecnici con le varie associazioni di categoria, a partire dall'Associazione degli albergatori Valle d'Aosta (Adava) e Confcommercio. Seguiranno la Cna e Confartigianato.

"Grazie a questi primi incontri - spiega l'assessore alla sanità Mauro Baccega - potremo avere un quadro generale delle esigenze e delle varie categorie di cui si dovrà tenere conto nel momento in cui verranno adottati i protocolli per la riapertura delle attività contenenti le regole da rispettare e le misure igienico-sanitarie per ridurre i rischi legati al contagio da Covid-19". (ANSA).