Fase 2: Usl, Ospedale Covid a Saint-Pierre entro 2 mesi

"La struttura più pronta, forse l'unica, convertibile rapidamente a Covid Hospital è il presidio sanitario di S. Pierre ISAV, sia per destinazione d'uso che per dimensione e distribuzione interna degli spazi". E' questo l'orientamento tecnico espresso dai vertici dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta nel documento riguardante il Piano dell'emergenza Covid nella Fase 2. "L'ospedale Covid ha necessità di essere attivato in tempi brevissimi (massimo due mesi) - spiega l'azienda sanitaria - perché l'attuale ricovero dei pazienti Covid al Parini è sostenibile solo in condizioni di emergenza, essendo tali reparti adattati a partire da condizioni strutturali, impiantistiche e di connettivo che non sono da ospedale delle malattie infettive".

La possibilità di utilizzare a questo scopo l'ospedale Beauregard è invece scartata "essendo oggi un contenitore di funzioni considerate 'acute' che dovrà essere oggetto di una trasformazione più radicale che costa tempi meno rapidi e non compatibili".

L'ospedale Covid, nell'ipotesi che venga collocato a Saint-Pierre, dovrà essere dotato, tra l'altro, di un Pronto soccorso, di posti letto di degenza a contaminazione controllata, Rianimazione, Tac, laboratorio, farmacia, e morgue.