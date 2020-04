Fase 2: da Courmayeur a Valtournenche, flashmob commercianti

Da Courmayeur a Valtournenche, passando per Chatillon, Saint-Vincent e molti altri comuni valdostani: il flash mob di protesta di commercianti e ristoratori nei confronti delle nuove misure adottate dal Governo nell'ambito dell'emergenza coronavirus ha interessato ieri sera, dalle 21 alle 21,30, mezza Valle d'Aosta. "La simbolica e pacifica iniziativa 'Riaccendiamo Courmayeur - spiegano i promotori dell'iniziativa ai piedi del Monte Bianco - si è svolta con grande successo e partecipazione. E' stata promossa per protestare contro le misure fin qui adottate per il sostegno del settore del commercio e del turismo". Per 30 minuti sono state alzate le serrande e illuminati i locali, le sale e le insegne "ovviamente nessun servizio, nessuna presenza o vendita al pubblico nel totale rispetto delle disposizioni in atto".