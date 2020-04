Fase 2: Bertschy, si aprano anche le funivie

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - In vista della stagione turistica estiva, la Valle d'Aosta chiede al Governo di prevedere tra le riaperture della Fase 2 anche le funivie. "Al momento gli impianti sarebbero comunque non accessibili per la chiusura della stagione invernale e le manutenzioni, - spiega l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy - ma la preoccupazione è che il Dpcm vigente e valido fino al 17 maggio, sia riproposto nei prossimi decreti bloccando così l'apertura degli impianti per il periodo estivo". L'attenzione è rivolta soprattutto alla funivia Skyway del Monte Bianco e allo sci estivo di Cervinia, "che sono importanti attrattori per la stagione estiva e rischiano di restare chiusi", spiega Bertschy.

La Valle d'Aosta ha inviato alla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome una proposta di emendamento alle linee guida sul trasporto dei passeggeri, inserite nell'ultimo Dpcm, "affinché tengano conto delle peculiarità del trasporto a fune".

"Il trasporto a fune - aggiunge l'assessore Bertschy - può essere effettuato in sicurezza, adottando misure di prevenzione del contagio analoghe a quelle previste per gli altri vettori come aerei, treni, autobus". (ANSA).