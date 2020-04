Coronavirus: 37,3 milioni per Fase 2 sanità valdostana

"Per la sanità esiste senza dubbio un prima e un dopo il Covid-19: finita l'emergenza, sarà impossibile non ripensare il modello strutturale che impatterà inevitabilmente anche sugli ospedali ed a cui si dovrà dare rapidamente corso. Tre sono gli obiettivi immediati di area ospedaliera per la regione Valle d'Aosta: dotarsi di un Covid Hospital; unificare al Parini l'unico presidio ospedaliero per acuti; riconvertire a lungodegenza e riabilitazione il Beauregard". E' la premessa del documento dell'Usl della Valle d'Aosta - di cui l'ANSA ha preso visione - per affrontare la seconda fase dell'emergenza coronavirus nella regione alpina. Costo dell'operazione 37,3 milioni di euro (15 milioni per il Parini, 20 per il Beauregard, 2 per il territorio e 300.000 euro per la gestione epidemiologica dell'emergenza).

Per quanto riguarda l'ospedale Parini, "l'attuale situazione è sostenibile unicamente nel periodo dell'emergenza, l'ospedale deve riprendere l'assetto di presidio per la totalità dei bisogni della regione al più presto". "E' prevedibile che entro pochi mesi - si legge - il numero di malati Covid da gestire si stabilizzi per un lungo periodo obbligando il sistema sanitario regionale alla gestione del flusso di questi pazienti in aree di degenza e di Terapia intensiva. Resterebbero quindi impegnati per il Covid la Terapia intensiva ed uno/due reparti di degenza, situazione insostenibile per due ragioni: sono aree ricavate in emergenza ed inadattie per una condizione di gestione pazienti Covid prolungata; la movimentazione dei pazienti Covid all'interno del Parini rende l'intero presidio a rischio di infezioni". Secondo lo studio dell'Usl "è dunque obbligatorio avere a disposizione una struttura esterna ai sedimi ospedalieri, un Covid hospital, in modo da portare l'intero ospedale Parini a condizione Covid free: fintanto che non si potranno gestire tutte le patologie Covid fuori dal Parini, il Parini sarà un ospedale a rischio infezioni".