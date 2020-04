Accoltellamento per gelosia, arrestato per tentato omicidio

Un aostano di 31 anni (M.N.) è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia di Stato con l'accusa di aver accoltellato un altro uomo di 39 anni (C.F.) al culmine di una lite per motivi di gelosia. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio, in strada, nel quartiere Dora di Aosta.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della questura di Aosta, quando la lite da verbale è diventata fisica, il trentunenne ha estratto un coltello tipo Opinel e ha ferito il contendente all'addome, a un braccio e alla testa. Entrambi, già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati portati al pronto soccorso di Aosta e non appaiono in gravi condizioni. M.N. ha riportato lievi ferite alla mano, compatibili, secondo la polizia, con l'uso del coltello. All'origine della lite, hanno accertato gli agenti, i presunti rapporti della ex compagna di uno dei due con l'altro.

Sul posto è intervenuto per primo un operatore della polizia stradale di Courmayeur, libero dal servizio, che ha bloccato e disarmato il trentunenne. In suo aiuto è arrivato un altro poliziotto che abita in zona e quindi la volante della questura.