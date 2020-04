Fase 2: sondaggio online su trasporto pubblico in Vda

La Regione Valle d'Aosta lancia un sondaggio online per i cittadini sui mezzi pubblici nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato l'assessorato ai trasporti, informando che sulla home page del sito istituzionale è stato inserito un link a un questionario sul tema 'Viaggiare post Corona Virus', un'indagine sulla percezione degli utenti relativamente alla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico.

"Gli utenti abituali e potenziali dei mezzi pubblici - si legge in una nota - sono invitati a dedicare qualche minuto alla compilazione del sondaggio, che sarà in forma anonima L'obiettivo è di cercare di capire, con alcune semplici domande, quale potrà essere l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dei mezzi pubblici, nella particolare e difficile situazione emergenziale che stiamo vivendo anche in funzione della ripresa delle attività, la Fase 2, al fine di orientare meglio le politiche regionali di settore".

"In un momento di grande cambiamento del trasporto pubblico - commenta l'assessore Luigi Bertschy - è utile ascoltare la voce dei cittadini per lavorare insieme e continuare a garantire un servizio di fondamentale importanza". Il questionario sarà disponibile fino al 15 maggio e i risultati dell'indagine saranno successivamente pubblicati sul sito web regionale.