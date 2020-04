Fase 2: ConfCommercio Vda, incredulità e amarezza per misure

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "Incredulità, sconcerto ed amarezza" sono espresse da ConfCommercio Vda per le decisioni prese dal Governo per la cosiddetta Fase Due. "Mentre tutti gli imprenditori si aspettavano di poter finalmente aprire il 4 maggio - commenta il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato - ieri sera abbiamo appreso senza alcuna giustificazione che la riapertura per noi sarà spostata al 18 maggio e che i pubblici esercizi non riapriranno prima del primo giugno. Si chiede al commercio un sacrificio troppo pesante senza misure compensative e con un annuncio senza commenti".

"Aprire un negozio oppure un bar, dove entrerebbero una o due persone alla volta con guanti e mascherina, viene considerato più pericoloso che aprire una fabbrica con centinaia di lavoratori? Con queste scelte si condannano le imprese del commercio e della ristorazione al fallimento" aggiunge Dominidiato. (ANSA).