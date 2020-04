Coronavirus: verso ok all'attività motoria dal 4 maggio

Il governo va verso la riapertura dal 4 maggio all'attività motoria individuale (più persone se si tratta dello stesso nucleo familiare). Sarà anche consentito incontrare i familiari, in caso si tratti di anziani indossando la mascherina. Chi è rimasto bloccato dal lockdown fuori dal proprio comune potrà far rientro al domicilio. E' quanto si apprende da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti locali che confermano, così, l'ipotesi emersa nelle ultime ore. Dal 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere consentita la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Poi si va anche verso la riapertura del comparto manifatturiero e di quello edile.

"Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese" ha detto il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Repubblica. Non è ancora stato comunicato se verrà mantenuto o meno l'obbligo all'autocertificazione per gli spostamenti all'interno del Comune o della Regione.