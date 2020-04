Coronavirus:sindacati, riaprire scuole solo a fine emergenza

(ANSA) - AOSTA, 25 APR - "In relazione all'ipotesi di un'imminente riapertura delle scuole ventilata dall'Assessore regionale all'istruzione e sostenuta da alcune componenti del consiglio regionale" i sindacati Cgil, Savt e Snals auspicano che "ogni determinazione in merito sia adottata da parte delle competenti autorità sanitarie ed amministrative solo ed esclusivamente quando l'emergenza epidemiologica sarà scongiurata, evitando qualsiasi scelta azzardata, ancorché motivata dalla comprensibile necessità di tornare alla normalità per famiglie e lavoratori". E' quanto si legge in una nota.

Cgil, Savt e Snals ritengono che "il rientro a scuola (considerate anche le problematiche annesse e connesse, come trasporti e refezione) debba avvenire in totale sicurezza sia per gli alunni che per i lavoratori, seguendo un principio di massima cautela per valutare il rapporto rischi-benefici, come raccomandato dalla comunità scientifica anche a fronte anche dell'elevato numero di contagi in Valle d'Aosta, tanto più che un eventuale rientro immediato permetterebbe di recuperare solo poche settimane dell'anno scolastico". (ANSA).