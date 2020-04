Coronavirus: presidente Libera Vda, lezioni online anche con virus

"Ho avuto la febbre e la tosse per tre giorni, poi problemi gastrointestinali e mal di testa. ma al mattino mi sentivo bene, ho sempre fatto lezione online con i miei studenti che sapevano della malattia. Al pomeriggio e alla sera andava peggio, non avevo più forze". Donatella Corti, presidente di Libera Valle d'Aosta e insegnante di filosofia al Liceo Bérard di Aosta, ha ricevuto il certificato di guarigione e racconta così la malattia.

"Ho avuto i primi sintomi il 15 marzo - prosegue - e sono stata avvisata che avevo avuto contatti con un soggetto positivo. Il tampone ha confermato la malattia. Mi sono chiusa in mansarda, mia figlia mi portava da mangiare. Ero preoccupata per mio padre che ha 84 anni ed ha problemi di salute. Anche lui è risultato positivo ma fortunatamente è sempre stato asintomatico, ora è guarito. Sono rimasta chiusa in casa per 40 giorni. Avevo poche energie ma dovevo mascherare il malessere. Sono persino riuscita a fare un'intervista in televisione senza far vedere che stavo male". "Devo dire - conclude - che molte persone mi sono state vicine, tutti sono stati molto carini ed è stato importante in un momento così delicato della mia vita".