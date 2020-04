Coronavirus: nuovi indirizzi per utilizzo Fondi Ue

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - La Regione Valle d'Aosta riorienterà le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (Fesr e Fse) per far fronte all'emergenza sanitaria del coronovirus.

Una prima delibera di indirizzo è stata approvata oggi dalla Giunta.

Sarà effettuata una ricognizione dell'ammontare di risorse disponibili e saranno individuati dei "meccanismi di attuazione più idonei, valorizzando i margini di flessibilità e semplificazione introdotti in via eccezionale". La Giunta intende anche "individuare gli ambiti prioritari di intervento cui destinare le risorse che si renderanno disponibili", anche per "creare le basi per una corretta interlocuzione con il Governo, in vista della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione istituzionale per la riprogrammazione dei Fondi europei, recentemente promosso dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale".

"L'atto - si spiega in una nota - consentirà di mettere a punto una cornice omogenea e unitaria per il riorientamento integrato e sinergico delle risorse Fesr e Fse disponibili". (ANSA).