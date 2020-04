Coronavirus: Nas anche in ospizi Kcs, Doues e Aymavilles

Nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nei luoghi di cura in Valle d'Aosta, nei giorni scorsi i carabinieri del Nas hanno svolto sopralluoghi e acquisito documentazione nella microcomunità di Doues 'Foyer de vie' (dove era stati segnalati due anziani positivi e alcuni casi sospetti) e nella casa di riposo 'Saint-Leger' di Aymavilles. I militari sono inoltre stati in alcune case di riposo e centri anziani di Aosta gestiti dalla cooperativa sociale Kcs caregiver. Accertamenti che sono seguiti a quelli effettuati alla casa di riposo Père Laurent di Aosta, all'acquisizione di documentazione nell'ospizio Piccola Casa Della Divina Provvidenza Cottolengo di Saint-Vincent e, da ultimo, al sopralluogo nell'Istito clinico Valle d'Aosta di Saint-Pierre. Anche alla luce della prima tranche di annotazione depositata dai carabinieri del Nas di Aosta, il pm Francesco Pizzato - che coordina l'indagine sotto l'egida del procuratore Paolo Fortuna - valuterà come indirizzare il futuro dell'indagine, che al momento è senza ipotesi di reato né indagati.