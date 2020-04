Coronavirus: guarito sindaco di Cogne, malattia subdola

"E' stata un'esperienza di certo non banale. Poi l'intensità cambia da individuo a individuo. Io ho avuto la febbre alta per una settimana, avevo problemi di saturazione del sangue e ho dovuto prendere l'ossigeno. E' una malattia subdola, che ti dà una grandissima stanchezza, anche nei giorni successivi alla febbre". Così Franco Allera, sindaco di Cogne, racconta la sua esperienza con il coronavirus. Da poche ore è ufficialmente guarito. "Mi sono ammalato il 23 marzo - ha detto all'ANSA - e probabilmente ho preso il virus da un collega di Giunta. Non è stata una passeggiata. Sono comunque sempre riuscito a lavorare. In paese la situazione è rimasta sempre tranquilla, ci sono stati quattro positivi ma il virus non si è trasmesso ad altri".