Coronavirus: due nuovi morti in Vda, contagiati sono 1.100

Nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti In Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Il totale adesso è di 129 (tra cui 65 uomini e 64 donne, tra i 45 e i 100 anni). E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi. I casi positivi sono 1.100 dall'inizio dell'epidemia (erano 1.096 ieri), 610 quelli attuali (638). I guariti sono saliti a 361 (erano 331). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 95 (sette in Rianimazione) mentre gli altri 515 contagiati sono in isolamento domiciliare.