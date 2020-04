Coronavirus: appello imprenditori,Fase 2 prima che sia tardi

"Bisogna far ripartire l'economia e il lavoro prima che sia tardi": è l'appello che un gruppo di imprenditori e professionisti valdostani del Movimento cittadini e imprese per il diritto al lavoro ha lanciato oggi con un video pubblicato sulla loro pagina Facebook.

"La chiusura di tutte le realtà produttive e di tutte le imprese non è sostenibile, non è una soluzione, rischia di lasciarci senza respiro", spiega Davide Trapani, presidente della cooperativa Edileco, tra i promotori del movimento. Con lui, nel video, diversi volti noti dell'economia valdostana: tra questi la commerciante aostana Flavia Balbis, l'imprenditore sociale Jean Frassy, l'albergatore Alessandro Cavaliere, l'imprenditore 'di montagna' Daniele Piellier e l'editore radiofonico Eugenio Pavetto.