Coronavirus: impennata numero guariti Vda, morti restano 127

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore c'è stata un'impennata dei guariti e si è arrestata la crescita del numero dei morti e dei contagiati per il coronavirus Covid-19, secondo una tendenza consolidata negli ultimi giorni.

E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi. I casi positivi sono 1.096 dall'inizio dell'epidemia (erano 1.095 ieri), 638 quelli attuali (671). I morti sono 127 come ieri mentre i guariti sono saliti a 331 (erano 297). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 100 (nove in Rianimazione) mentre gli altri 538 contagiati sono in isolamento domiciliare.