Coronavirus: 25 aprile, controlli a tappeto su ingressi Vda

Nuovi controlli a tappeto all'ingresso della Valle d'Aosta - sul rispetto delle limitazioni alla circolazione nell'ambito dell'emergenza coronavirus - sono in programma in occasione del fine settimana del 25 aprile. Dalla serata di giovedì 23 aprile, fino a domenica 26, le forze dell'ordine metteranno in atto un dispositivo analogo a quello in campo nelle festività pasquali.

Per le auto sull'autostrada A5 ci sarà quindi l'uscita obbligatoria a Pont-Saint-Martin, con controllo nei pressi del casello. Per i veicoli leggeri lungo la strada statale 26 ci sarà invece un posto di blocco all'altezza della rotonda a est del paese al confine con il Piemonte. Un servizio analogo sarà di nuovo messo in campo durante il ponte del Primo maggio. I controlli sono affidati a polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale.