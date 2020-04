Coronavirus: Univda, al via incontri su prospettive futuro

'Parola d'ordine: riguadagnare la fiducia' in programma venerdì 24 aprile alle ore 18 è il primo appuntamento di 'Karakorum', ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche e dal Centro transfrontaliero sul turismo e l'economia di montagna dell'Università della Valle d'Aosta. I sette eventi, trasmessi su una piattaforma virtuale visibile sul sito www.univda.it (dalla sezione 'eventi'), sono in programma ogni venerdì fino al 12 giugno.

"Con l'obiettivo di ridurre la distanza forzata che contraddistingue questo periodo, i docenti dell'Università della Valle d'Aosta - fa sapere l'ateneo - offriranno uno spazio digitale e informale di approfondimento utilizzando un linguaggio chiaro e una prospettiva interdisciplinare".

"Il nome 'Karakorum', il massiccio montuoso che comprende la seconda vetta più alta del mondo, ci ricorda la necessità di avere una visione dall'alto e quindi una prospettiva ampia sul nostro futuro", spiegano l'organizzatore dell'evento Nicola Strazzari e Marco Alderighi, Direttore del Dipartimento Sep dell'Ateneo.

Oltre all'appuntamento del 24 aprile (intervengono Gianluigi Gorla, Elena Cattelino, Roberto Franzè, Nicola Strazzari) gli altri incontri, tutti alle ore 18, sono in programma l'8 maggio (Quale confine per le libertà individuali? Intervengono Furio Ferraresi e Antonio Mastropaolo), il 15 maggio (Quale prospettiva per il turismo nelle aree alpine? Intervengono Carmine Tripodi e Marco Alderighi), il 22 maggio (Le pandemie nel Novecento. Intervengono Claudio Bermond e Paolo Gheda), il 29 maggio (Un nuovo ruolo per lo Stato e le Regioni. Intervengono Elio Borgonovi e Anna Maria Merlo), il 5 giugno (La crisi globale, incidente di percorso o ultima chiamata? Intervengono Ermanno Vitale e Patrik Vesan) e il 12 giugno (Diritti fondamentali e mercato ai temi dell'emergenza. Intervengono Paolo Sfameni e Roberto Calvo).

L'iniziativa rientra nel progetto europeo Feast (Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales) - CUP B66D17000020005, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020.