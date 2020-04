Coronavirus: tricolore illumina facciata del Forte di Bard

Il tricolore campeggerà sulla facciata principale del Forte di Bard in occasione del 25 aprile e fino al Primo maggio: fasci di luce verde, bianca e rossa illumineranno - dalla notte di venerdì 24 sino alla Festa dei lavoratori - le mura dell'Opera Carlo Alberto. L'iniziativa si ispira alle molte bandiere italiane che sventolano sui balconi delle case durante queste settimane di emergenza coronavirus.

"Si tratta di un'iniziativa dal grande valore simbolico che abbiamo voluto, al pari di altre istituzioni, per essere vicini a tutti coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà, in una ricorrenza che deve restare impressa nella memoria collettiva", commenta la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery. "Le luci tricolore - prosegue - vogliono portare un messaggio di forza e vicinanza a chi soffre e ricordare a tutti il valore civile della Resistenza. La determinazione espressa allora dal Paese, se sarà recuperata, oggi ci permetterà di superare questo momento difficile di crisi, ma anche di rivalorizzare i beni preziosi della democrazia e della libertà che la Resistenza ci ha lasciato in eredità".