Coronavirus: 1.095 contagiati e 127 morti in Valle d'Aosta

Sale a 1.097 il numero di contagiati in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, tra cui 671 sono quelli attuali. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi, i morti sono 127 (ieri erano 126). Aumenta ancora il numero dei guariti che passa da 287 a 297. Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 100 (otto in Rianimazione) mentre gli altri 571 contagiati sono in isolamento domiciliare.