Coronavirus: Vda, ordinanza su vendita fiori e semi

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha emanato un'ordinanza per regolamentare la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. In particolare, l'ordinanza dispone che, "fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento", "l'accesso, la permanenza e la circolazione all'interno dei locali di vendita dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti misure: accesso da un unico ingresso; permanenza nei locali destinati alla vendita, con superficie complessiva sino a 40 metri quadri, consentita a una sola persona alla volta (fatti salvi i casi di persone che necessitano di accompagnamento); permanenza nei locali con superficie complessiva superiore ai 40 mq con rispetto della distanza minima interpersonale di un metro fra un cliente e l'altro; venditori e acquirenti devono indossare guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca; nei locali dovrà essere messo a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile". Inoltre è da privilegiare la vendita telefonica o on line, con consegna a domicilio o presso il venditore, previa prenotazione. (ANSA).